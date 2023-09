Grazie a una collaborazione internazionale è stato mappato il genoma di quasi tutti i kakapo viventi, più quello di una cinquantina di esemplari deceduti. Il kakapo (Strigops habroptila) è una specie di pappagallo notturno, endemico della Nuova Zelanda, a rischio di estinzione. È il pappagallo più pesante del mondo (alcuni maschi superano i tre chili) e vive fino a 90 anni. Non vola, ma si arrampica sui tronchi o cerca il cibo per terra. Prima dell’introduzione di predatori come gatti e ratti, questi uccelli erano diffusi in tutto il paese. Ora si contano circa 250 esemplari, confinati su cinque isole senza predatori, e gli accoppiamenti tra consanguinei aumentano l’incidenza delle malattie. Il sequenziamento, spiega , sarà utile per studiare la loro suscettibilità alle malattie, individuare varianti cruciali per la sopravvivenza e per decidere quali individui trasferire per aumentare la diversità.