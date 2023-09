I pesci cominciarono a colonizzare gli abissi oceanici almeno 130 milioni di anni fa, 80 milioni di anni prima di quanto ipotizzato. Si pensava che in quel periodo le profondità marine fossero abitate solo da vermi, molluschi e altri invertebrati, ma i fossili rivenuti in tre siti appenninici testimoniano la presenza di almeno tre specie di pesci ossei a circa 1.500 metri di profondità. “È stato come trovare le impronte degli astronauti sulla Luna”, spiegano i ricercatori italiani su Pnas.