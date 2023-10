È stata realizzata una nuova mappa del cervello umano che potrebbe aiutare a combattere le malattie neurologiche. Il progetto, avviato nel 2017 da una rete di centri in Europa e Stati Uniti, puntava a identificare gli 86 miliardi di neuroni che compongono il nostro cervello insieme a un numero simile di cellule non neuronali. I risultati sono stati pubblicati in 21 articoli sulle riviste Science, Science Advances e Science Translational Medicine. Lo studio aveva diversi obiettivi. Il primo era distinguere i vari tipi di cellule presenti nel cervello umano e analizzarne il materiale genetico. I ricercatori inoltre volevano mappare il cervello delle scimmie, come i macachi, e confrontarlo con quello umano. Un altro obiettivo era studiare i diversi tipi cellulari durante lo sviluppo del feto, in previsione di un’applicazione pratica per la valutazione dei modelli in vitro. Un’ulteriore linea di ricerca è stata infine dedicata al confronto tra le cellule umane e quelle dei roditori. Nel complesso il lavoro ha anche portato allo sviluppo di nuove tecniche di indagine. ◆