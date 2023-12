Gli Emirati Arabi Uniti sono stati accusati di aver fornito armi alle Forze di supporto rapido del Sudan, e questo ha innescato una crisi diplomatica tra i due paesi. Tre diplomatici sudanesi sono stati dichiarati persone non gradite dagli Emirati, mentre il Sudan ha espulso 15 dipendenti dell’ambasciata emiratina, scrive Sudan Tribune. Il 10 dicembre un convoglio della Croce rossa è stato colpito dall’esercito fuori Khartoum: due persone sono morte e sette sono state ferite. Il giorno prima si era svolto a Gibuti un incontro promosso dall’organizzazione regionale Igad per trovare una soluzione alla crisi in Sudan. Nella foto, un campo di profughi sudanesi in Ciad, settembre 2023.