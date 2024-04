L’idea che gli alberi di una foresta possano comunicare tra loro tramite le micorrize, le reti simbiotiche tra le loro radici e i funghi sotterranei, usandole per aiutarsi a vicenda, ha avuto molto risalto negli ultimi anni. Ma alcuni ricercatori non sono ancora convinti della validità di questa ipotesi, scrive ** Nature**, perché le prove scientifiche non sarebbero sufficienti. L’idea ha comunque ravvivato il dibattito sui funghi sotterranei, uno degli elementi più trascurati degli ecosistemi forestali (nella foto, la foresta amazzonica in Brasile).