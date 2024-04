Nessun diritto può essere dato per scontato e l’iniziativa francese serve a proteggere le donne da ciò che può succedere, in caso di cambiamenti degli equilibri politici, su questioni che dovrebbero rimanere al di fuori delle dispute di partito. Meloni non ci ha messo molto a confermarlo con i fatti, ma la stessa cosa è successa negli Stati Uniti a giugno del 2022 quando la corte suprema ha annullato la sentenza Roe contro Wade che nel 1973 consentì in tutto il paese l’interruzione della gravidanza: oggi un terzo delle donne statunitensi in età fertile vive in uno stato che proibisce l’aborto. La realtà europea non è meno inquietante: a Malta l’aborto è proibito e in Polonia è permesso solo in caso di malformazione del feto, stupro o pericolo di vita per la madre; l’Ungheria impone alle donne la pratica aberrante di obbligarle ad ascoltare il battito cardiaco del feto, una misura che il partito spagnolo di estrema destra Vox vorrebbe introdurre nella comunità autonoma Castiglia e León, dove dal maggio 2023 governa insieme al Partito popolare.