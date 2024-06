Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin attraversano piazza Kim Il-sung, nella capitale Pyon­gyang, accolti da un gruppo di bambini festanti. La visita di Putin in Corea del Nord, la prima dal 2000, dimostra la vicinanza della Russia al regime di Kim, che le fornisce armi e munizioni per la guerra in Ucraina. Il presidente russo ha portato in dono a Kim una limousine di produzione russa, in palese violazione delle sanzioni contro Pyongyang votate anche da Mosca al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.