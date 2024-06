La polizia in assetto antisommossa schierata vicino al palazzo del congresso della capitale argentina. Era in corso il dibattito per il pacchetto di riforme chiamato Ley bases, voluto dal presidente ultraliberista Javier Milei. Il testo ha ottenuto la maggioranza al senato ma dev’essere trasmesso alla camera per l’approvazione in via definitiva. Rispetto alla proposta iniziale, il pacchetto è stato ridimensionato: le privatizzazioni sono passate da più di quaranta a meno di dieci. Ci sono stati scontri tra agenti e manifestanti e decine di persone sono rimaste ferite.