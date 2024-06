Poliziotti circondano un manifestante disarmato durante le proteste contro la legge finanziaria in Kenya. Dal 18 giugno migliaia di giovani in tutto il paese sono scesi in piazza per protestare contro le nuove tasse, attraverso cui il governo punta a raccogliere 2,7 miliardi di dollari. Il 25 giugno a Nairobi la polizia ha represso con violenza le manifestazioni e un gruppo di persone ha fatto irruzione nel parlamento. Il bilancio è di 22 manifestanti morti e decine di feriti. Il 26 giugno il presidente William Ruto non ha promulgato la legge, ma l’ha rinviata al parlamento.