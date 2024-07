Un contadino impollina durante le ore notturne i fiori del frutto del drago, che in Cina è sempre più diffuso. Il

paese asiatico sta rafforzando la produzione locale, ma per soddisfare la domanda è costretto a ricorrere all’importazione, soprattutto dal Vietnam. La coltivazione di questo frutto tropicale si sta espandendo anche altrove: per esempio in America Latina (Messico, Nicaragua, Colombia, Ecuador), in Australia e negli Stati Uniti.