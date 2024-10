Una famiglia di sfollati dorme in auto in piazza dei Martiri, nel centro di Beirut, la capitale libanese. Dal 23 settembre gli attacchi israeliani sul Libano meridionale, sulla valle della Beqaa e sulle periferie a sud di Beirut hanno costretto un milione di persone – un quinto della popolazione – ad abbandonare le loro case. Il Libano ospita anche 1,5 milioni di rifugiati siriani. L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) stima che più di centomila persone dal Libano siano scappate nella vicina Siria, dove la guerra civile scoppiata nel 2011 non è ancora finita.