Il 14 ottobre l'isola di Taiwan è stata accerchiata da navi della guardia costiera cinese impegnate in una grande esercitazione militare che, secondo le dichiarazioni di Pechino, era un messaggio contro "le azioni separatiste" di Taipei. Una settimana prima il presidente taiwanese Lai Ching-te, nel discorso per la festa nazionale, aveva ribadito che la Repubblica popolare cinese non ha diritto di rappresentare Taiwan, aggiungendo però di voler collaborare per mantenere la pace e la stabilità.