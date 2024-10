La manifestazione unitaria organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil durante lo sciopero nazionale dei metalmeccanici del settore dell’auto. Lo slogan delle tre sigle sindacali era: “Cambiamo marcia per un futuro più giusto”. Secondo gli organizzatori del corteo, in piazza del Popolo c’erano ventimila persone. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha chiesto alla presidenza del consiglio di convocare tutte le aziende del settore, compresa Stellantis: “C’è bisogno di un piano industriale che rilanci la produzione nel nostro paese e questa azione deve avere una dimensione europea, perché è tutto il sistema industriale europeo a rischio. Non possiamo più aspettare”.