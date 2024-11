Alcuni sostenitori dell’ex presidente Evo Morales usano la huaraca, una fionda con il laccio di lana, durante un blocco stradale nel dipartimento centroccidentale di Cochabamba, in Bolivia. Morales è sotto inchiesta per il presunto stupro di una ragazza di 15 anni. Dalla metà di ottobre migliaia di sostenitori del leader socialista, che ha governato dal 2006 al 2019, bloccano alcune strade del paese, perché ritengono che Morales sia vittima di una persecuzione giudiziaria guidata dall’attuale presidente Luis Arce, suo ex alleato.