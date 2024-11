In basso, i cadaveri di alcuni detenuti avvolti nelle lenzuola. In alto, un gruppo di prigionieri dopo il massacro del 12 novembre nella Penitenciaría del Litoral, la prigione più violenta dell’Ecuador. Quindici persone sono morte e quattordici sono state ferite negli scontri tra gruppi di carcerati. Tra il febbraio 2021 e il luglio 2023 cinquecento detenuti sono stati uccisi nelle carceri nel paese. Per far fronte alla violenza legata al narcotraffico e ai gruppi criminali, il presidente Daniel Noboa a ottobre ha rinnovato per sessanta giorni lo stato d’eccezione in varie regioni ecuadoriane.