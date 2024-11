Cartelli stradali smontati e depositati davanti alla sede della prefettura del dipartimento di Deux-Sèvres. A un anno dalle grandi manifestazioni dell’inverno 2023, due tra i maggiori sindacati agricoli francesi (Ja e Fnsea) stanno nuovamente organizzando azioni simboliche contro le politiche del governo, in particolare la decisione europea di eliminare dazi e barriere commerciali con i paesi del Mercosur. Come lo scorso anno, gli agricoltori usano i cartelli stradali, scambiandoli o depositandoli davanti alle sedi degli organismi statali. “La nostra categoria non sa dove sta andando. Ci stanno prendendo in giro. E noi rispondiamo facendo la stessa cosa allo stato”, hanno spiegato i manifestanti in un comunicato.