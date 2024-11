Familiari e amici aspettano all’uscita di una miniera a Stilfontein, nel nordovest del Sudafrica, il ritorno di alcuni zama zama. Con questo nome in Sudafrica sono indicati i minatori che senza autorizzazione esplorano i tunnel abbandonati in cerca d’oro o altri metalli preziosi. In un giro di vite contro queste attività illegali, all’inizio di novembre il governo ha schierato la polizia all’ingresso dei pozzi di Stilfontein e fatto arrestare circa mille persone che erano tornate in superficie. C’è preoccupazione per la sorte di altre centi­naia di minatori, rimasti sottoterra per evitare l’arresto.