Un artista sui trampoli al carnevale di Orange Farm, in Sudafrica. Il 1 dicembre nelle strade della township _che sorge a 45 chilometri da Johannesburg hanno sfilato ballerini, maschere e musicisti per celebrare lo spirito comunitario e l’ubuntu_, un sistema di valori africano che valorizza le relazioni tra le persone. La data scelta coincide con la giornata mondiale della lotta contro l’aids. In Sudafrica, uno dei paesi più colpiti al mondo da questa malattia, il 17 per cento delle persone tra i 15 e i 49 anni è positivo all’hiv.