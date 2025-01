Celebrazioni per la festa religiosa del Timkat ad Axum, una città della regione del Tigrai, nel nord dell’Etiopia. La ricorrenza è tra le più importanti per la chiesa ortodossa etiope e si celebra ogni anno il 19 gennaio per ricordare il battesimo di Cristo. Per questo i fedeli portano in processione vicino a uno specchio d’acqua i sacri tabot, le copie delle tavole della legge dell’arca dell’alleanza. Dopo anni di pandemia e di guerra civile, finita nel 2023, quest’anno i festeggiamenti in Tigrai hanno attirato anche turisti e visitatori da altre regioni e dall’estero.