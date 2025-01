Margelis Tinoco, una colombiana di 48 anni, scoppia in lacrime dopo aver saputo che il governo degli Stati Uniti ha cancellato il suo appuntamento per presentare la domanda di asilo. Appena insediato come nuovo presidente degli Stati Uniti, il 20 gennaio Donald Trump ha firmato degli ordini esecutivi per impedire ai migranti in attesa in Messico di entrare negli Stati Uniti. Ha anche dichiarato lo stato d’emergenza al confine, un provvedimento che gli permette di mobilitare fondi speciali e chiedere l’intervento dell’esercito.