Duecentomila persone hanno sfilato il 2 febbraio a Berlino fino alla porta di Brandeburgo per protestare contro la decisione di Friedrich Merz, leader dell’Unione cristiano democratica (Cdu), di presentare in parlamento una mozione per inasprire le politiche sull’immigrazione con l’appoggio dell’estrema destra di Alternative für Deutschland (Afd). Uno degli slogan era: “Il cordone sanitario siamo noi: niente collaborazione con l’Afd!”. Merz è accusato di aver violato lo storico impegno a non collaborare con un partito considerato erede di quello nazista. La mozione è stata poi respinta.