Kendrick Lamar allo stadio Caesars nell’intervallo del Super Bowl, la finale del campionato di football americano. L’artista californiano è stato il primo rapper nella storia a esibirsi da solista in occasione del più popolare evento sportivo degli Stati Uniti, seguito quest’anno da 114 milioni di spettatori. Lamar, presentato dall’attore Samuel L. Jackson vestito da zio Sam, ha eseguito anche Not like us, un brano nel quale prende di mira un altro rapper, Drake. Di recente il pezzo è stato premiato come migliore canzone dell’anno ai Grammy awards.