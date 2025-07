Un gruppo di persone migranti su una spiaggia di Gravelines, nel nord della Francia, in attesa di salire a bordo di un gommone per attraversare la Manica. Il 10 luglio 2025, durante un incontro nel Regno Unito, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer hanno raggiunto un accordo sulla questione migratoria: Londra potrà espellere in Francia una persona arrivata irregolarmente attraverso la Manica solo se ne accoglierà una che ha diritto all’asilo nel paese. Dall’inizio del 2025 si stima che almeno 21mila persone abbiano raggiunto le coste britanniche a bordo di piccole imbarcazioni.