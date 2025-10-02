Alberto Carlo Monti, ciclista ceco di 21 anni, durante una prova a cronometro dei Mondiali di ciclismo su strada che si sono svolti a Kigali, in Ruanda, dal 21 al 28 settembre. È la prima volta che la competizione organizzata dall’Unione ciclistica internazionale è ospitata in un paese africano. Mentre i mezzi d’informazione locali hanno celebrato il successo dell’iniziativa, le organizzazioni in difesa dei diritti umani denunciano il tentativo del presidente Paul Kagame, criticato per i suoi metodi autoritari, di puntare sullo sport per migliorare la sua immagine all’estero.