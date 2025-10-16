Gabrielle Franze, che è vigile del fuoco, è stata lasciata dal suo fidanzato, un collega di cui non è stato divulgato il nome, residente nella contea di Volusia in Florida, negli Stati Uniti. Così ha messo in atto una vendetta con l’aiuto di sua madre e sua zia. Secondo il rapporto della polizia locale, quando l’ex fidanzato e la sua nuova compagna sono tornati a casa , hanno trovato nel giardino “circa 75 assorbenti aperti nel loro cortile, macchiati di rosso come se fossero stati usati”. La telecamera di sicurezza della casa ha permesso d’identificare la donna, grazie alla targa del furgone che aveva usato per l’azione. Franze è stata arrestata per stalking e sospesa dal lavoro.