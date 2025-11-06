Guinea Il 3 novembre il capo della giunta militare Mamady Doumbouya si è candidato alle presidenziali previste il 28 dicembre, nonostante avesse promesso di cedere il potere.

Sahara Occidentale Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato il 31 ottobre una risoluzione che indica il piano di autonomia del 2007 proposto dal Marocco come punto di partenza per la ripresa dei negoziati su questo territorio conteso. La decisione è una vittoria diplomatica per Rabat, che ha proclamato festa nazionale la giornata del 31 ottobre.