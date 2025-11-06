◆ Sono rimasto un po’ perplesso dall’articolo di Foreign Affairs (Internazionale 1638). Il punto di vista storico e politico di chi scrive è comprensibile, ma la visione della nostalgia proposta tradisce un velato pregiudizio sulle persone e le società che non si orientano ciecamente verso le metropoli, il progresso tecnologico e la globalizzazione. Da meridionale che ha vissuto in diverse metropoli per molti anni e ha scelto di tornare al sud, ho scoperto nelle comunità agricole locali – spesso diffidenti nei confronti di un progresso imposto – un senso di giustizia e di lucidità sociale e ambientale più vicino a quello delle comunità indigene dell’Amazzonia che non alle destre nostalgiche. Auguro a tutte e tutti di vivere, almeno per un periodo, coscientemente lontani dai centri apparenti del mondo.

D.