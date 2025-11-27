Un uomo viene immobilizzato e arrestato dagli agenti della polizia di frontiera statunitense in un fast food in North Carolina. La città è l’ultima presa di mira dall’amministrazione Trump nella sua offensiva contro gli immigrati irregolari. Negli ultimi mesi il presidente ha mandato le truppe federali a Chicago, in Illinois, e a Los Angeles, in California. Il governatore della North Carolina, del Partito democratico, sostiene che molte persone sono fermate per strada a causa del colore della pelle.