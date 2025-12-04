Iran Il regista Jafar Panahi (nella foto), vincitore della Palma d’oro all’ultimo festival di Cannes, il 1 dicembre è stato condannato in contumacia a un anno di prigione per “propaganda contro lo stato”.

Libia Dopo l’omicidio il 22 novembre a Tripoli dell’influencer Khansa al Mujahid, si sono alzate nel paese voci che denunciano la violenza contro le donne e i femminicidi. Secondo dati non ufficiali, dall’inizio dell’anno in Libia sono state assassinate almeno trenta donne, tra cui una ginecologa uccisa da un familiare a Misurata.