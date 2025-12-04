Haiti Il 29 e 30 novembre le bande criminali hanno attaccato il dipartimento dell’Artibonite, nel centro del paese, uccidendo decine di persone, tra cui bambini, e dando fuoco alle loro case. Secondo la polizia, la metà della regione è ora sotto il controllo delle bande.
Messico Il 30 novembre la marina messicana, in un’operazione nello stato di Sinaloa, ha ucciso Pedro Inzunza Coronel detto El Pinchón, uno dei principali trafficanti di fentanyl, accusato di aver fatto entrare negli Stati Uniti decine di migliaia di chili di droga.
