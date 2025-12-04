Nel settembre 2025 più di cinquanta imbarcazioni sono salpate verso Gaza per forzare il blocco navale israeliano dando vita alla Global sumud flotilla. La Wahoo! è una di quelle barche e questo è il diario di bordo tenuto dal suo timoniere.
Le app di incontri sono diventate uno degli spazi più frequentati del nostro tempo. Come e perché il capitalismo si è impossessato delle relazioni.
Un saggio sul masochismo e sulla tendenza umana all’autosabotaggio, al dolore e al senso di colpa.
L’Artico raccontato in questo libro non è un luogo impenetrabile e remoto ma la nuova frontiera della geopolitica contemporanea.
Quali sono le dinamiche nocive che caratterizzano e avvelenano molti ambienti di lavoro e come uscirne.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1643 di Internazionale, a pagina 90. Compra questo numero | Abbonati