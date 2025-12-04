Vanni Bianconi

Wahoo! Un’odissea al contrario

Marcos y Marcos, 160 pagine, 17 euro

Nel settembre 2025 più di cinquanta imbarcazioni sono salpate verso Gaza per forzare il blocco navale israeliano dando vita alla Global sumud flotilla. La Wahoo! è una di quelle barche e questo è il diario di bordo tenuto dal suo timoniere.