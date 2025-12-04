Vanni Bianconi
Wahoo! Un’odissea al contrario
Marcos y Marcos, 160 pagine, 17 euro

Nel settembre 2025 più di cinquanta imbarcazioni sono salpate verso Gaza per forzare il blocco navale israeliano dando vita alla Global sumud flotilla. La Wahoo! è una di quelle barche e questo è il diario di bordo tenuto dal suo timoniere.

Rosa Fioravante
Il mercato dell’amore
Alegre, 160 pagine, 15 euro

Le app di incontri sono diventate uno degli spazi più frequentati del nostro tempo. Come e perché il capitalismo si è impossessato delle relazioni.

Vittorio Lingiardi
Farsi male
Einaudi, 210 pagine, 14 euro

Un saggio sul masochismo e sulla tendenza umana all’autosabotaggio, al dolore e al senso di colpa.

Mary Thompson-Jones
La legge del nord
Luiss, 339 pagine, 22 euro

L’Artico raccontato in questo libro non è un luogo impenetrabile e remoto ma la nuova frontiera della geopolitica contemporanea.

Isabella Schiavone
Lavoro tossico
Nutrimenti, 144 pagine, 17 euro

Quali sono le dinamiche nocive che caratterizzano e avvelenano molti ambienti di lavoro e come uscirne.

