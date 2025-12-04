Svizzera Il 30 novembre sono stati respinti due referendum: il primo prevedeva la sostituzione del servizio militare con un servizio civile obbligatorio per tutti; il secondo l’introduzione di una tassa sulle eredità superiori a 50 milioni di franchi (53,6 milioni di euro), il cui introito avrebbe dovuto finanziarie delle politiche climatiche.
