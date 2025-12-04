Il cambiamento climatico potrebbe aver contribuito in modo determinante alla fine della civiltà della valle dell’Indo, afferma uno studio pubblicato su Communications Earth & Environment, secondo cui tra il 4400 e il 3400 si susseguirono quattro lunghi periodi di siccità e le temperature aumentarono in media di 0,5 gradi. Queste anomalie, probabilmente dovute a oscillazioni ricorrenti come El Niño, provocarono l’abbassamento del livello dell’Indo e misero in crisi i sistemi idrici di Harappa e di altre città, spingendo gli abitanti a migrare verso l’Himalaya e la valle del Gange.