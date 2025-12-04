Astronomia Il rover della Nasa Perseverance ha registrato per la prima volta delle scariche elettriche nell’atmosfera di Marte. Secondo uno studio uscito su Nature, questi “mini fulmini” sono dovuti alla frizione tra i minuscoli granelli durante le tempeste di polvere, e potrebbero avere conseguenze sul futuro dell’esplorazione robotica e umana del pianeta.
Genetica Gli esseri umani potrebbero aver raggiunto per la prima volta l’Australia e la Nuova Guinea circa sessantamila anni fa seguendo due rotte distinte, afferma uno studio genetico uscito su Science Advances. In quel periodo le due isole facevano parte di un unico continente chiamato Sahul.
