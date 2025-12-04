“Mi chiamo neve, e pioggia, e foglie. / La mia patria è steppa, e montagna, e deserto, e tuttavia… / la patria non è semplicemente / il luogo dove siamo nati, / e di questo canto. / Lì soffro la malattia, lì provo piacere, / e lì, senza parole, parleremo”.

Con questi versi del poeta mongolo Erdenesolongo Batchuluun si apre il nuovo libro del fotografo Taemin Ha. Nato a Gunsan, in Corea del Sud nel 1995, Ha ha cominciato da autodidatta nel 2017 e da allora porta avanti progetti di fotografia documentaria e di moda. Nel suo libro Süü (Chose Commune 2025), che in mongolo significa “latte”, ha raccolto le immagini scattate seguendo per mesi una famiglia nomade che vive nelle pianure della Mongolia.

Sono immagini intime e delicate, che hanno per protagonisti bambine e ragazzi colti nella loro quotidianità, scandita dallo scorrere lento del giorno e della notte. Lontano dallo sguardo degli adulti, giocano sporcandosi con la terra, fanno il bagno in un lago o leggono un libro seduti sul letto nella loro stanza. In altre foto abbracciano i cavalli, osservano da vicino un frutto o si arrampicano su una staccionata. Sembra un’infanzia del passato, immersa in una dimensione che asseconda il ritmo delle stagioni, fatta di giochi inventati e improvvisati ma anche di noia e silenzi, senza tensioni, sempre in armonia con il paesaggio che fa da sfondo ai loro gesti istintivi.

La luce naturale valorizza i colori dalle tinte pastello, poco contrastati, con cui Ha ritrae queste scene sospese nel tempo, portandoci vicino ai volti incuriositi dei bambini, alle mani bagnate dal fango e alle stanze un po’ disordinate dei loro alloggi temporanei.

I versi di Erdenesolongo Batchuluun, insieme a quelli di Byambajav Gombojav, un altro poeta mongolo, creano nel libro un dialogo semplice e profondo con le visioni create da Ha.◆

Taemin Ha è un fotografo che vive a Seoul, in Coreadel Sud. Il libro Süü è stato pubblicato a ottobre 2025dalla casa editrice Chose Commune.

