Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori del Kinsey institute dell’università dell’Indiana, circa una donna su dieci in perimenopausa o in menopausa afferma che la masturbazione riesce ad alleviare i sintomi legati a questa fase, soprattutto quelli psicologici (irritabilità e sbalzi di umore) e i disturbi del sonno. I risultati, scrive The Conversation, sono coerenti con ricerche precedenti che dimostrano che masturbarsi aiuta a ridurre l’ansia e il disagio psicologico, migliora il sonno e riduce il dolore vaginale .