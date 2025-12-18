Operai al lavoro in vista del 27° festival internazionale del ghiaccio e della neve di Harbin, nel nord della Cina. Durante la manifestazione, che si tiene ogni anno da dicembre a febbraio, si realizzano sculture di ghiaccio in giro per la città oltre che nelle sedi dell’evento. Il festival, che è stato inaugurato il 17 dicembre, si svolge su un’area complessiva di 120 ettari. Per le sculture sono stati usati 400mila metri cubi di ghiaccio e neve.