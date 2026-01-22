Le tende di emergenza riscaldate dove i cittadini di Kiev possono trovare rifugio, riposarsi e ricaricare i telefoni durante i blackout causati dai bombardamenti russi. Gli attacchi dell’esercito di Mosca contro le centrali elettriche ucraine vanno avanti da settimane e hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza luce e riscaldamento proprio nei giorni più freddi dell’inverno, con le temperature che scendono fino a 15 gradi sottozero. Dall’inizio di gennaio circa 600mila persone hanno lasciato Kiev per rifugiarsi in luoghi più sicuri, al riparo dalle interruzioni di corrente e dai missili russi.