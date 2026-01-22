Nella finale della Coppa d’Africa, il 18 gennaio a Rabat, Edouard Mendy, il portiere del Senegal, para il rigore del marocchino Brahim Díaz, che ha provato a beffarlo con un pallonetto, il cosiddetto cucchiaio. A tempo scaduto, dopo aver annullato un gol del Senegal, l’arbitro aveva assegnato un rigore ai padroni di casa del Marocco. A quel punto i giocatori senegalesi avevano lasciato il campo per protesta, tornando solo dopo più di un quarto d’ora. Alla fine il Senegal ha vinto la partita con un gol di Pape Gueye ai supplementari. La prossima Coppa d’Africa, per la prima volta ospitata da tre diversi paesi, si giocherà nel 2027 in Kenya, Tanzania e Uganda.