Il funerale di Hatem Abu Saleh, morto in un attacco israeliano. Secondo le autorità di Gaza, Israele ha ucciso più di quattrocento palestinesi nella Striscia da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco lo scorso ottobre. Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’avvio della seconda fase del suo piano per mettere fine alla guerra e la creazione di un “consiglio di pace”, le condizioni di vita nel territorio restano disperate. Il 20 gennaio Shaza Abu Jarad è stato il nono neonato dall’inizio dell’inverno a morire di freddo, e il governo israeliano continua a limitare fortemente l’ingresso di aiuti umanitari, tra cui anche forniture per far fronte alla stagione fredda.