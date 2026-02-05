Un manifestante cerca di sfuggire all’arresto a Kampala durante una protesta per denunciare le frodi elettorali alle elezioni del 15 gennaio, vinte ancora una volta dal presidente Yoweri Museveni, al potere dal 1986. Il principale avversario di Museveni, Robert Kyagulanyi, in arte Bobi Wine, vive nascosto dal 16 gennaio, quando le forze di sicurezza hanno circondato la sua abitazione. Il 24 gennaio la moglie Barbara ha denunciato di essere stata aggredita in casa da agenti che erano entrati con la forza.