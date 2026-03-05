In un discorso tenuto alla base navale di Île Longue il 2 marzo, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un aumento delle testate atomiche e l’attuazione di una strategia di “deterrenza avanzata” in collaborazione con almeno otto paesi europei (Germania, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Svezia e Danimarca). Île Longue – nella regione della Bretagna, nordovest della Francia – è la base dei quattro sottomarini lanciamissili balistici francesi, e come tale è uno dei luoghi più segreti e difesi del paese. “Il discorso di Macron segna una svolta negli annali della dottrina nucleare francese”, scrive il quotidiano Libération. “Per la prima volta sono risuonati i nomi di paesi stranieri, definiti come ‘partner strategici’”. ◆