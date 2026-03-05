“Il 2 marzo il presidente Daniel Noboa ha annunciato su X di voler dare avvio a una nuova fase di lotta contro i potenti gruppi criminali che gestiscono il traffico di cocaina e l’estrazione mineraria illegale”, scrive l’Afp. L’obiettivo è raggiungere la pace “in ogni angolo della regione, con operazioni congiunte condotte con i suoi alleati nella regione, compresi gli Stati Uniti”.
