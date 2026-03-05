Il 3 marzo in Texas si sono tenute la primarie dei partiti in vista delle elezioni di metà mandato di novembre. “Il voto mostra come i due partiti stanno ridefinendo la propria identità, soprattutto rispetto all’eredità politica di Donald Trump”, scrive il New Yorker. Tra i repubblicani si sono sfidati il senatore uscente John Cornyn, esponente dell’establish­ment conservatore, e il procuratore generale Ken Paxton, alleato di Trump e coinvolto in una serie di scandali. Nessuno dei due ha ottenuto la maggioranza e andranno al ballottaggio a maggio. Tra i democratici ha vinto il giovane deputato statale James Talarico, progressista che arriva dal mondo religioso e che punta a dialogare anche con gli elettori conservatori. Ha battuto Jasmine Crockett, dell’ala populista del partito. I democratici non vincono un seggio per il senato in Texas dal 1994.