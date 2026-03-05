Sono almeno 178 le vittime di un attacco condotto il 1 marzo da un gruppo armato nella contea di Abiemnom nella regione di Ruweng, in Sud Sudan. I feriti sono una cinquantina e più di mille gli sfollati, scrive Radio Tamazuj. Le autorità locali sostengono che gli aggressori fossero giovani armati provenienti dal vicino stato di Unità, presumibilmente legati all’Splm-Io, il partito dell’ex vicepresidente Riek Machar (attualmente sotto processo per tradimento), che però nega ogni coinvolgimento.