La Commissione europea ha presentato il 3 marzo l’Industrial accelerator act, che incentiva i produttori locali di pale eoliche, pannelli solari o batterie per veicoli elettrici. La misura, spiega Politico, prevede anche una preferenza per favorire il “made in Europe” negli appalti pubblici.
