“Si è inasprito il conflitto tra il governo degli Stati Uniti e l’Anthropic, azienda statunitense d’intelligenza artificiale”, scrive Npr. Mentre il Pentagono chiedeva ad Anthropic di rendere disponibili i suoi sistemi per qualsiasi uso militare, l’azienda voleva che non fossero usati per armi autonome e programmi di sorveglianza di massa. Di fronte allo stallo, Donald Trump ha ordinato alle agenzie federali d’interrompere l’uso degli strumenti di Anthropic. Dario Amodei (nella foto), amministratore delegato dell’azienda, ha risposto dicendo che “in un ristretto numero di casi, crediamo che l’ia possa minare, invece di difendere, i valori democratici”.