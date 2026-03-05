Secondo un sondaggio dell’Università Toyo, quasi il 90 per cento delle persone che hanno visto informazioni false o ingannevoli durante la campagna elettorale per le recenti elezioni in Giappone le ha scambiate per vere, scrive il Mainichi Shimbun. Il sondaggio online è stato realizzato per tre giorni su un campione di 1.800 persone tra i 18 e i 79 anni. Sono state citate cinque informazioni false o non comprovate ed è stato chiesto agli intervistati se si fossero imbattuti in queste notizie durante la campagna elettorale, su quale fonte e se le avessero scambiate per fatti reali. Poco più della metà degli intervistati ha dichiarato di aver visto o sentito almeno una delle notizie e l’89,4 per cento l’ha ritenuta vera.