Di fronte a una ripresa degli attacchi di Al Qaeda e del gruppo Stato islamico nella regione, i dodici paesi della Comunità economica dei paesi dell’Africa occidentale (Ecowas) si sono incontrati nel fine settimana del 1 marzo per creare una nuova forza congiunta contro i jihadisti, scrive Africanews. L’obiettivo iniziale è avere duemila soldati a disposizione, che rimarrebbero nei loro paesi, ma con una base logistica in Sierra Leone.