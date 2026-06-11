I bombi sanno risolvere problemi nuovi usando gli oggetti che hanno a disposizione. Lo dimostra un esperimento che ha adattato un classico test impiegato per studiare le capacità cognitive degli scimpanzé: per ottenere una ricompensa bisogna capire che un oggetto può essere spostato e usato come strumento. Per raggiungere una ricompensa zuccherina collocata in un fiore artificiale sul soffitto, i bombi dovevano spingere una piccola sfera e usarla come piattaforma. Molti individui sono riusciti nel compito senza un addestramento specifico. Nelle prove più difficili il fiore era nascosto mentre i bombi erano impegnati a spostare la sfera, escludendo che il comportamento dipendesse da stimoli visivi diretti e tentativi casuali. Oltre a rafforzare le evidenze sulle capacità cognitive degli insetti, i risultati suggeriscono che la capacità di risolvere problemi non è un’esclusiva dei vertebrati e che la complessità dei comportamenti non dipende dalle dimensioni del sistema nervoso. ◆